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05 травня 2021, 21:29 1723

На Луганщині бойовики здійснили ракетний удар по цивільному сектору

05 травня 2021, 21:29 1723
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Втрат серед українських військових та мирних мешканців немає
Втрат серед українських військових та мирних мешканців немає
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Поблизу Попасної Луганської області проросійські бойовики обстріляли керованою протитанковою ракетою цивільний сектор, в результаті якого виникла локальна пожежа.

Про це у Facebook повідомило оперативно-тактичне угрупування "Північ", передає RegioNews.

Зазначається, що загоряння могло зруйнувати об'єкти критичної інфраструктури.

На щастя, серед цивільного населення ніхто не постраждав. На даний час пожежа локалізована військовослужбовцями однієї з механізованих бригад”, - йдеться в повідомленні.

Про обстріл українські військові повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю та координації припинення вогню.

На зображенні може бути: просто неба

Нагадаємо, на Донеччині окупаційні війська обстріляли COVID-лікарню.

Згодом поліція кваліфікувала обстріл окупантами лікарні для COVID-хворих на Донеччині як теракт, було відкрито кримінальне провадження.

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