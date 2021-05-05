На Луганщині бойовики здійснили ракетний удар по цивільному сектору
Поблизу Попасної Луганської області проросійські бойовики обстріляли керованою протитанковою ракетою цивільний сектор, в результаті якого виникла локальна пожежа.
Про це у Facebook повідомило оперативно-тактичне угрупування "Північ", передає RegioNews.
Зазначається, що загоряння могло зруйнувати об'єкти критичної інфраструктури.
На щастя, серед цивільного населення ніхто не постраждав. На даний час пожежа локалізована військовослужбовцями однієї з механізованих бригад”, - йдеться в повідомленні.
Про обстріл українські військові повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю та координації припинення вогню.
Нагадаємо, на Донеччині окупаційні війська обстріляли COVID-лікарню.
Згодом поліція кваліфікувала обстріл окупантами лікарні для COVID-хворих на Донеччині як теракт, було відкрито кримінальне провадження.