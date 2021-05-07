Під Києвом водій збив поліцейського та влаштував три ДТП

Йому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до 15 років

Йому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до 15 років

Фото: Facebook

У місті Вишневе під Києвом водій Nissan скоїв наїзд на співробітника поліції та влаштував відразу три дорожньо-транспортні пригоди, намагаючись втекти.

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.

Інцидент стався 6 травня, коли патрульний на переїзді зафіксував, що водій Nissan порушив правило проїзду перехрестя.

Коли патрульний зупинив водія для складання адмінпротоколу, той спочатку не реагував, а потім спробував втекти і здійснив наїзд на працівника поліції.

Намагаючись втекти, водій влаштував три ДТП. Пошкодження отримали легковий автомобіль, кросовер Mazda і мотоцикл.

Порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Йому інкримінують ст. 348 ККУ - Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу або його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до 15 років.

Нагадаємо, ввечері, 4 травня в Києві сталася небезпечна ДТП - водій таксі на Hyundai зіткнувся з автомобілем Honda, в якому перебували діти.