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07 травня 2021, 14:51 2617

Під Києвом водій збив поліцейського та влаштував три ДТП

07 травня 2021, 14:51 2617
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Йому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до 15 років
Йому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до 15 років
Фото: Facebook
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У місті Вишневе під Києвом водій Nissan скоїв наїзд на співробітника поліції та влаштував відразу три дорожньо-транспортні пригоди, намагаючись втекти. 

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.

Інцидент стався 6 травня, коли патрульний на переїзді зафіксував, що водій Nissan порушив правило проїзду перехрестя.

Коли патрульний зупинив водія для складання адмінпротоколу, той спочатку не реагував, а потім спробував втекти і здійснив наїзд на працівника поліції.

Намагаючись втекти, водій влаштував три ДТП. Пошкодження отримали легковий автомобіль, кросовер Mazda і мотоцикл.

Порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Йому інкримінують ст. 348 ККУ - Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу або його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до 15 років.

Нагадаємо, ввечері, 4 травня в Києві сталася небезпечна ДТП - водій таксі на Hyundai зіткнувся з автомобілем Honda, в якому перебували діти.

ДТП кримінальна справа поліція правоохоронці правила

 
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