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07 травня 2021, 12:52 4250

СБУ затримала членів добровольчого батальйону: займались рекетом на Київщині та Чернігівщині

07 травня 2021, 12:52 4250
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Всього було затримано семеро осіб, четверо із них - члени добробатів
Всього було затримано семеро осіб, четверо із них - члени добробатів
Фото: СБУ
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Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, учасники якого причетні до скоєння тяжких злочинів. В ході синхронних операцій одразу в декількох областях було затримано семеро чоловіків. Четверо із них – члени одного із добровольчих батальйонів.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресцентрі СБУ.

За попередніми даними слідства, учасники злочинного угруповання мали корупційні зв’язки у правоохоронних органах. Це давало їм доступ до матеріалів кримінальних проваджень, а також конфіденційну інформацію стосовно фігурантів цих проваджень, які потім ставали "жертвами" злочинців.

На основі отриманої інформації, зловмисники, застосовуючи психологічний тиск, погрожуючи насильством та фізичною розправою, вимагали гроші у громадян", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання 35 тисяч доларів у двох мешканців Київської області, які підозрювались у вчиненні кримінального злочину. Для отримання зазначеної суми зловмисники викрали одного з потерпілих та завдали йому тяжких тілесних ушкоджень.

Затримали зловмисників у Київській та Чернігівській областях. Це відбулося після одержання частини коштів від потерпілого у розмірі 8 тисяч доларів", - повідомили оперативники.

Усім затриманим оголошено про підозру у межах кримінального провадження, розпочатого за ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 та ч 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі затримали за рекет депутата і поліцейського. Вони вимагали у людей неіснуючі борги.

обшуки СБУ злочин розслідування кримінальна справа

 
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