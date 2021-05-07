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07 травня 2021, 11:22 129

На Донеччині викрили на корупції двох міських голів: привласнили понад 700 тисяч

07 травня 2021, 11:22 129
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Вони організували схему привласнення бюджетних коштів на будівництві спорткомплексу для міні-футболу
Вони організували схему привласнення бюджетних коштів на будівництві спорткомплексу для міні-футболу
Фото: СБУ
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У Донецькій області СБУ викрила заступників двох міських голів на корупції. Вони організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури. Через оборудку зловмисники "вивели" з державної програми Мінрегіонбуду понад 700 тис. грн.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чиновники уклали договір на будівництво спорткомплексу зі штучним покриттям для мініфутболу за кошти громадської організації. Але після завершення проєкту, учасники схеми підписали ще одну угоду на ті ж самі роботи, проте вже за гроші відповідної державної програми", - йдеться у повідомленні.

Для виведення бюджетних коштів у тінь зловмисники внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт, які були, фактично, реалізовані за попереднім договором.

Двом високопосадовцям і одному з керівників регіонального Центру фізичного здоров’я населення повідомлено про підозру за:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
  • ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів),
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі триває слідство для притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до оборудки.

Нагадаємо, підозрюваного у корупції керівника НААН відсторонили від посади. Фігурант справи отримав "подяку" у вигляді елітного позашляховика.

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