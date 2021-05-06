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06 мая 2021, 16:45 35

Власти решили снова возобновить работу форума "Украина 30"

06 мая 2021, 16:45 35
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Уже была анонсирована тема следующего собрания
Уже была анонсирована тема следующего собрания
Фото: из открытых источников
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Во вторник, 11 мая в Украине возобновит работу всеукраинский форум "Украина 30", спикеры будут обсуждать тему безопасности государства.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба форума, передает RegioNews.

Возвращаемся после майских! Жесткий локдаун в Киеве закончился, общественный транспорт заработал, поэтому гости и спикеры Форума "Украина 30" больше не будут иметь никаких препятствий! Форум начнется 11 мая с темы "Безопасность страны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что позже сообщат имена спикеров, участников и гостей форума.

8 февраля Зеленский анонсировал еженедельное проведение масштабных форумов в Украине. Он обещал, что в течение следующих месяцев пройдет 30 форумов по различным темам.

Читайте также: Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО.

Болтовню участников инфраструктурного форума "Украина 30" RegioNews высмеял в Telegram-стикерах.

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