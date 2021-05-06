Суд закрив справу шести адмінпротоколів проти голови Сумської ОДА

На нього НАЗК склало 6 протоколів, які об'єднали в одне провадження

На нього НАЗК склало 6 протоколів, які об'єднали в одне провадження

Фото: Суспільне

У Сумах в Зарічному районному суді відбулося слухання справи проти голови обласної державної адміністрації (ОДА) Василя Хоми за шести адміністративними протоколами, які раніше щодо нього склало НАЗК.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Йому інкримінували порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Це стаття 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення цієї статті означає, що чиновник мав дохід від діяльності, якою заборонено займатися обіймаючи посаду, зокрема, голови ОДА”, - йдеться в повідомленні.

Василю Хомі загрожував штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів, тобто від 5 100 до 8 500 грн, під час суду він заперечував обвинувачення.

Суддя Марина Сорока закрила справу через відсутність складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, 12 квітня НАЗК склало шість протоколів на голову Сумської ОДА Хому, протоколи були направлені до суду.