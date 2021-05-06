08:59  05 травня
В Україні різкий спад захворюваності COVID-19: що відомо
18:47  06 травня
ЦВК шукає оптимальне рішення для встановлення результатів виборів на 87 окрузі
18:59  06 травня
В зоні ООС за добу 6 обстрілів, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
06 травня 2021, 16:11 142

Суд закрив справу шести адмінпротоколів проти голови Сумської ОДА

06 травня 2021, 16:11 142
Читайте также на русском языке
На нього НАЗК склало 6 протоколів, які об'єднали в одне провадження
На нього НАЗК склало 6 протоколів, які об'єднали в одне провадження
Фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

У Сумах в Зарічному районному суді відбулося слухання справи проти голови обласної державної адміністрації (ОДА) Василя Хоми за шести адміністративними протоколами, які раніше щодо нього склало НАЗК.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Йому інкримінували порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Це стаття 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення цієї статті означає, що чиновник мав дохід від діяльності, якою заборонено займатися обіймаючи посаду, зокрема, голови ОДА”, - йдеться в повідомленні.

Василю Хомі загрожував штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів, тобто від 5 100 до 8 500 грн, під час суду він заперечував обвинувачення.

Суддя Марина Сорока закрила справу через відсутність складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, 12 квітня НАЗК склало шість протоколів на голову Сумської ОДА Хому, протоколи були направлені до суду.

суд НАЗК Суми справа ОДА Василь Хома

До справи про заборону "Партії Шарія" суд долучив Службу безпеки України
05 травня 2021, 19:30
Печерський суд переніс розгляд справи Чорновол
05 травня 2021, 17:35
Катастрофа літака Ан-26: трьох підозрюваних відпустили під домашній арешт
05 травня 2021, 14:37
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram