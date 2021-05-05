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05 травня 2021, 19:30 511

До справи про заборону "Партії Шарія" суд долучив Службу безпеки України

05 травня 2021, 19:30 511
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Фото: із відкритих джерел
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Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) вирішив залучити в якості третьої сторони головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області до справи про заборону діяльності "Партії Шарія".

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

Відомо, що сьогодні, 5 травня відбулось засідання ОАСК, справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін.

В ході засідання за клопотанням представників відповідача суд залучив третьою особою у справі Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області. Суд призначив наступне судове засідання на 28 травня 2021 року”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 лютого Івано-Франківська міськрада просила владу заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ. Служба безпеки України підозрює Анатолія Шарія у державній зраді.

2 березня Кам’янець-Подільська міськрада звернулась до керівництва держави щодо заборони партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Партії Шарія".

11 березня Міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія".

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