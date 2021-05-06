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06 мая 2021, 16:11 139

Суд закрыл дело шести админпротоколов против главы Сумской ОГА

06 мая 2021, 16:11 139
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На него НАПК составило 6 протоколов, которые объединили в одно производство
На него НАПК составило 6 протоколов, которые объединили в одно производство
Фото: Суспільне
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В Сумах в Заречном районном суде состоялось слушание дела против председателя областной государственной администрации (ОГА) Василия Хомы по шести административным протоколам, которые ранее против него составило НАПК.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Ему инкриминировали нарушение ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности.

Эта статья 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушение этой статьи означает, что чиновник имел доход от деятельности, которой запрещено заниматься, занимая должность, в частности, председателя ОГА", - говорится в сообщении.

Василию Хоме грозил штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов, то есть от 5100 до 8500 грн, во время суда он отрицал обвинения.

Судья Марина Сорока закрыла дело за отсутствием состава административного правонарушения.

Напомним, 12 апреля НАПК составило шесть протоколов на главу Сумской ОГА Хому, протоколы были направлены в суд.

суд НАПК Сумы дело ОГА Василий Хома

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