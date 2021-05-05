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05 травня 2021, 17:35 52

Печерський суд переніс розгляд справи Чорновол

05 травня 2021, 17:35 52
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У суді повідомили, що захворіла суддя
У суді повідомили, що захворіла суддя
Фото Укрінформ
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Печерський райсуд Києва відклав розгляд справи щодо колишнього народного депутата Тетяни Чорновол на 7 червня.

Про це повідомила сама Чорновол в коментарі Укрінформу, передає RegioNews.

У мене сьогодні повинно було бути перше засідання по моїй "майданівській" справі, але воно було перенесене на 7 червня на 10.30, і було перенесено у дуже дивний спосіб, - сказала екснардеп.

За словами Чорновол, їй та її захисту повідомили, що суддя захворіла.

І захворіла давно — ще 12 квітня, а сьогодні вже 5 травня, нас викликали на суд, і ніхто не повідомляв, що суддя хвора, і тут ми раптом про це дізнаємося. Що це? Важко тут якось коментувати - зазначила вона.

Як повідомлялося, 16 грудня 2020 року справу Тетяни Чорновол передали до суду, її підозрюють в навмисному вбивстві. ДБР завершило досудове розслідування справи про підпал офісу Партії регіонів у 2014 році.

За день до того, 15 грудня Чорновол вручили обвинувачення у убивстві, яке сталося в часи Майдану. Активістка називає це розправою і залякуванням інших учасників Революції.

Тетяна Чорновол суд суддя Печерський суд Майдан

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