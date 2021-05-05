В зоні ООС від початку доби зафіксовано 11 порушень режиму "тиші" окупаційними військами

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ

Фото з відкритих джерел

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

З початку цієї доби зафіксовано 11 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Поблизу Водяного окупанти чотири рази відкривали вогонь з артилерійських установок 152 та 122 калібрів, мінометів 120 калібру та гранатометів різних систем.

Неподалік селищ Новоолександрівка противник відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки – ще й з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації двічі здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

У передмісті населених пунктів Майорськ, Причепилівка та Гнутове ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, - зазначають у штабі.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 18 гектарів території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося вранці, за добу в ООС зафіксовано 6 нових порушень режиму "тиші". Бойових втрат серед українських захисників немає.