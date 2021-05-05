Поліція кваліфікувала обстріл окупантами лікарні для COVID-хворих на Донеччині як теракт

Відкрито кримінальне провадження

Відкрито кримінальне провадження

Фото Нацполіції

Поліція відкрила кримінальне провадження через обстріл лікарні в Красногорівці Донецької області, де перебували понад 45 людей, хворих на COVID-19 та пневмонію.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

У поліції зазначають, що повідомлення про пошкодження лікарні під час обстрілу бойовиків надійшли до відділу поліції № 2 (м. Курахове) Покровського райуправління.

Пошкоджено вікна у першому корпусі комунального некомерційного підприємства "Мар’їнська центральна районна лікарня”, яке розташовано поблизу лінії зіткнення. Через перебиту лінію електропередач лікарня залишилася без світла. Також постраждали приміщення станції "швидкої допомоги" та автомобіль екстреної медичної допомоги. У момент обстрілу в лікарні перебували 45 пацієнтів, хворих на коронавірус та пневмонію. Постраждалих немає, - йдеться в повідомленні.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Повні обставини та масштаби пошкоджень встановлюються. У Красногорівці ведуться роботи щодо відновлення електропостачання.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом теракту, - повідомили в поліції.

Як повідомлялося, на Донеччині окупаційні війська обстріляли COVID-лікарню. Потерпілих немає.