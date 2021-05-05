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05 травня 2021, 10:34 14

На Донеччині окупаційні війська обстріляли COVID-лікарню

05 травня 2021, 10:34 14
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Потерпілих немає
Потерпілих немає
Фото: Facebook
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У вівторок, 4 квітня, вночі російсько-окупаційні війська обстріляли місто Красногорівка, внаслідок чого зазнала пошкоджень Мар’їнська центральна районна лікарня, де наразі лікуються 45 людей.

Як передає RegioNews, про це повідомила Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація.

Були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні, в якому на теперішній час проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію. Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання. Потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.

Наразі працівниками відділу поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування.

Нагадаємо, 4 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

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