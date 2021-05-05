На Донеччині окупаційні війська обстріляли COVID-лікарню
У вівторок, 4 квітня, вночі російсько-окупаційні війська обстріляли місто Красногорівка, внаслідок чого зазнала пошкоджень Мар’їнська центральна районна лікарня, де наразі лікуються 45 людей.
Як передає RegioNews, про це повідомила Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація.
Були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні, в якому на теперішній час проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію. Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання. Потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.
Наразі працівниками відділу поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування.
Нагадаємо, 4 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.