На Донбасі помер пацієнт COVID-лікарні, яку обстріляли бойовики
На момент обстрілу у двох корпусах лікарні перебували близько 60 людей
На момент обстрілу у двох корпусах лікарні перебували близько 60 людей
Після обстрілу проросійськими терористами COVID-лікарні у місті Красногорівка Донецької області помер один із пацієнтів.
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Припускають, що чоловік помер через "хвилювання і стрес".
Пацієнтів з COVID-19 не евакуйовували. Утім, після обстрілу, ймовірно, через хвилювання й стрес помер один із пацієнтів, який важко хворів на коронавірус”, - йдеться в повідомленні.
На даний момент рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.
Нагадаємо, на Донеччині окупаційні війська обстріляли COVID-лікарню.
Згодом поліція кваліфікувала обстріл окупантами лікарні для COVID-хворих на Донеччині як теракт, було відкрито кримінальне провадження.
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