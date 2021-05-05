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05 травня 2021, 17:01 187

На Донбасі помер пацієнт COVID-лікарні, яку обстріляли бойовики

05 травня 2021, 17:01 187
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На момент обстрілу у двох корпусах лікарні перебували близько 60 людей
На момент обстрілу у двох корпусах лікарні перебували близько 60 людей
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Після обстрілу проросійськими терористами COVID-лікарні у місті  Красногорівка Донецької області помер один із пацієнтів.

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Припускають, що чоловік помер через "хвилювання і стрес".

Пацієнтів з COVID-19 не евакуйовували. Утім, після обстрілу, ймовірно, через хвилювання й стрес помер один із пацієнтів, який важко хворів на коронавірус”, - йдеться в повідомленні.

На даний момент рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.

Нагадаємо, на Донеччині окупаційні війська обстріляли COVID-лікарню.

Згодом поліція кваліфікувала обстріл окупантами лікарні для COVID-хворих на Донеччині як теракт, було відкрито кримінальне провадження.

коронавірус Донбас обстріл смерть Донецька область пацієнти лікарня

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