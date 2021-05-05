Доба в ООС: зафіксовано 6 нових порушень режиму "тиші"

Бойових втрат серед українських захисників немає

Бойових втрат серед українських захисників немає

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу Водяного та Красногорівки ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів, а біля селища Луганське - ще й з гранатометів різних систем", - йдеться у повідомленні.

У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку, 5 травня, зафіксовано 1 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, в зоні проведення ООС зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.