Доба в ООС: зафіксовано 6 нових порушень режиму "тиші"
Протягом минулої доби, 4 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Поблизу Водяного та Красногорівки ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів, а біля селища Луганське - ще й з гранатометів різних систем", - йдеться у повідомленні.
У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.
Станом на 7 годину ранку, 5 травня, зафіксовано 1 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Нагадаємо, в зоні проведення ООС зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.