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В зоне ООС с начала суток зафиксировано 11 нарушений режима "тишины" оккупационными войсками
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05 мая 2021, 18:11 69

В зоне ООС с начала суток зафиксировано 11 нарушений режима "тишины" оккупационными войсками

05 мая 2021, 18:11 69
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О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ
Фото из открытых источников
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Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

С начала этих суток зафиксировано 11 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Вблизи Водяного оккупанты четыре раза открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 калибра и гранатометов различных систем.

Неподалеку поселков Новоалександровка противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Новозвановки – еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации дважды совершили обстрел из стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Майорск, Причепиловка и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неукоснительно соблюдают обязательства, относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, - отмечают в штабе.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 18 гектаров территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось утром, за сутки в ООС зафиксировано 6 новых нарушений режима " тишины". Боевых потерь среди украинских защитников нет.

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