В зоне ООС с начала суток зафиксировано 11 нарушений режима "тишины" оккупационными войсками
Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
С начала этих суток зафиксировано 11 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Вблизи Водяного оккупанты четыре раза открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 калибра и гранатометов различных систем.
Неподалеку поселков Новоалександровка противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Новозвановки – еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации дважды совершили обстрел из стрелкового оружия.
В пригороде населенных пунктов Майорск, Причепиловка и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неукоснительно соблюдают обязательства, относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, - отмечают в штабе.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 18 гектаров территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.
Как сообщалось утром, за сутки в ООС зафиксировано 6 новых нарушений режима " тишины". Боевых потерь среди украинских защитников нет.