Під Маріуполем бойовики обстріляли машину СЦКК

Це перший подібний факт від початку режиму "тиші", встановленого в липні 2020 року

Це перший подібний факт від початку режиму "тиші", встановленого в липні 2020 року

Фото: з відкритих джерел

На Донбасі російські найманці обстріляли зі стрілецької зброї автомобіль спостерігачів від української сторони СЦКК. За фактом порушення спостерігачі зібрали відповідну доказову базу та направили ноту на адресу СММ ОБСЄ.

Як передає RegioNews, про це повідомив пресцентр штабу операції Обʼєднаних сил. На фоні збільшення інтенсивності обстрілів на Маріупольському напрямку, прагнучи зірвати системну роботу Української сторони СЦКК, російські найманці вдалися до безпрецедентного порушення - обстріляли зі стрілецької зброї автомобіль спостережної групи", - йдеться у повідомленні. Після обстрілу у кузові автомобіля спостережної групи виявлено два вихідні кульові отвори, які стали наслідком обстрілу з кулемету калібру 7,62 мм. В ході верифікації події встановлено, що автофургон зазнав пошкоджень під час обстрілу з боку окупантів, що був зафіксований зі сторони тимчасово окупованої Ужівки у напрямку населеного пункту Водяне. Зазначається, що це перший подібний факт з часу дії заходів щодо всеохоплюючого режиму припинення вогню. Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом небажання РФ припинити війну в Україні та свідчить про спроби подальшої ескалації збройного протистояння вздовж лінії розмежування сторін. Раніше повідомлялось, що на Донеччині окупаційні війська обстріляли COVID-лікарню. Потерпілих немає.

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