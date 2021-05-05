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05 мая 2021, 17:11 60

В Кривом Роге пикетировали СБУ, требуя санкций в отношении Вилкула

05 мая 2021, 17:11 60
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Речь идет об обнародованной записи вероятного разговора экс-нардепа с экс-помощником Путина
Речь идет об обнародованной записи вероятного разговора экс-нардепа с экс-помощником Путина
Фото Суспильне.Днепр
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Жители Кривого Рога устроили пикет местного отдела СБУ из-за недавно обнародованной записи вероятного разговора между украинским политиком, экс-нардепом "Оппоблока" Вилкулом и экс-помощником президента России Путина Сурковым в 2014-м году.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Днепр.

По подсчетам Суспильного, в акции приняло участие около полутора десятка людей.

Участники акции приняли резолюцию, в которой требуют наложить санкции на семью Вилкулов и их окружение из-за обнародованной записи вероятного разговора.

Кроме этого, в своем обращении к президенту Украины, Совету национальной безопасности и Службе безопасности Украины участники акции требуют найти виновных в закрытии уголовных производств в отношении нападений на криворожских активистов и закрытии дел, связанных с деятельностью Александра и Юрия Вилкулов.

Спикер управления СБУ в Днепре Валерий Ефанов сообщил, что сейчас СБУ никак не комментирует пикетирование Криворожского отдела СБУ.

28 апреля СМИ сообщили, что в их распоряжении есть запись разговора, где голос, похожий на голос Суркова, в ходе беседы поздравил "Вилкула" с хорошим результатом на выборах 2014 года. Человек, голос которого похож на голос украинского экс-нардепа, сказал, что "Оппоблок" еще "воюет", потому что соперники "пытаются украсть пять округов". Собеседники также обсуждали дальнейший формат взаимодействия – по телефону или при личной встрече.

Как сообщалось, 1 марта НАПК оставило без государственного финансирования партию "Слуга народа". Кроме "Слуги народа”, НАПК выявило признаки уголовных правонарушений в отчетах партий "Конгресс украинских националистов” и Блок Вилкула "Украинская перспектива”.

Читайте также: Булава от Вилкула: экс-"регионалы" в Кривом Роге перевесили "слуг народа".

Александр Вилкул санкции СБУ пикет Оппоблок Днепропетровская область

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