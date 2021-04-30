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30 квітня 2021, 14:38 177

В Одесі викрили масштабний конвертцентр: через "скрутки" ПДВ держбюджет втратив сотні мільйонів

30 квітня 2021, 14:38 177
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"Обслуговувались" у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств
"Обслуговувались" у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств
Фото: СБУ
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В Одесі правоохоронці заблокували діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав "послуги" з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб. "Обслуговувались" у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України.

На замовлення "клієнтів" ділки через проведення удаваних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли неповерненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг", - повідомили оперативники.

У результаті протиправної діяльності конвертцентру протягом 2020 - 2021 років втрати державного бюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.

Правоохоронці провели одинадцять одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства у Київській області.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Планується оголошення про підозру організаторам протиправної оборудки та посадовцям суб’єктів господарювання.

Раніше повідомлялось, що працівники прокуратури спільно із фіскальною службою проводять 85 обшуків в офісних та складських приміщеннях низки фірм в межах спецоперації "Детінізація”.

обшуки СБУ бюджет конвертцентр ПДВ

 
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