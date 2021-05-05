Експосадовця "Укроборонпрому" викрили на розкраданні військового обладнання на пів мільйона

Йому вже повідомлено про підозру

Йому вже повідомлено про підозру

Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ викрила на корупції колишнього заступника гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери. Він підозрюється у привласненні комплектуючих до стрілецької зброї.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Високопосадовець налагодив механізм привласнення оптичних прицілів для збуту їх третім особам. Для реалізації оборудки комплектуючі, що отримували зі складу озброєння ЗСУ, учасники схеми оформлювали нібито для проведення ремонтних робіт.

Фактично, ремонтні роботи елементів зброї не проводились, а комплектуючі привласнювались організатором схеми", - повідомили оперативники.

Попередньо встановлено, що сума збитків, завданих державі, становить понад 500 тисяч гривень.

Наразі ексвисокопосадовцю повідомлено про підозру за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Матеріали провадження скеровано до суду.

Нагадаємо, в Одесі одного з керівників концерну "Військторгсервіс" затримано на хабарі в $40 тисяч