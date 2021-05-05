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05 мая 2021, 13:04 598

СНБО хочет изучить связь спада экономики в Украине с повышением тарифов на ЖКУ

05 мая 2021, 13:04 598
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Фото из открытых источников
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Секретарь СНБО Данилов попросил премьера Шмигаля проанализировать и направить в Аппарат СНБО структуру владельцев всех энергетических и газовых компаний в Украине.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на письмо секретаря СНБО к премьеру, которое есть в распоряжении издания, передает RegioNews.

В документе сообщается о планах СНБО рассмотреть "вопрос ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".

На этом основании секретарь СНБО запросил у премьера информационно-аналитический материал о структуре собственников всех энергетических компаний, энергоснабжающих компаний и операторов систем распределения (бывшие облэнерго), а также газоснабжающих и газосбытовых компаний Украины.

Кроме того, Данилов попросил Шмыгаля подготовить для СНБО материалы о повышении в Украине тарифов на коммунальные услуги и улучшение госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла.

Как сообщалось, 27 апреля после визита на Херсонщину Зеленский поручил подготовить заседание СНБО. Поручение поступило секретарю СНБО Данилову.

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