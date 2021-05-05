СНБО хочет изучить связь спада экономики в Украине с повышением тарифов на ЖКУ
Секретарь СНБО Данилов попросил премьера Шмигаля проанализировать и направить в Аппарат СНБО структуру владельцев всех энергетических и газовых компаний в Украине.
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на письмо секретаря СНБО к премьеру, которое есть в распоряжении издания, передает RegioNews.
В документе сообщается о планах СНБО рассмотреть "вопрос ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".
На этом основании секретарь СНБО запросил у премьера информационно-аналитический материал о структуре собственников всех энергетических компаний, энергоснабжающих компаний и операторов систем распределения (бывшие облэнерго), а также газоснабжающих и газосбытовых компаний Украины.
Кроме того, Данилов попросил Шмыгаля подготовить для СНБО материалы о повышении в Украине тарифов на коммунальные услуги и улучшение госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла.
Как сообщалось, 27 апреля после визита на Херсонщину Зеленский поручил подготовить заседание СНБО. Поручение поступило секретарю СНБО Данилову.