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01 травня 2021, 11:47 10

В Україні почали діяти річні тарифи на газ

01 травня 2021, 11:47 10
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Ціна на газ для них буде вищою за нинішню 6,99 гривні за кубометр
Ціна на газ для них буде вищою за нинішню 6,99 гривні за кубометр
Рixabay
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В Україні з 1 травня запроваджують річні тарифи на газ, і усіх споживачів автоматично переведуть на базовий річний контракт із постачальниками газу. Ціна на газ для них буде вищою за нинішню 6,99 гривні за кубометр.

Про це пише RegioNews.

Усі побутові споживачі автоматично будуть переведені на базовий річний контракт із постачальниками блакитного палива за фіксованою ціною.

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг пояснювали, що це рішення спрямоване на забезпечення захисту прав побутових споживачів від цінових коливань на ринку природного газу.

Постачальники уже оприлюднили свої ціни на природний газ, який постачатиметься в рамках базової річної пропозиції, і в них усіх вони є вищими, ніж нинішні 6,99 гривні за кубометр газу. Споживачі можуть змінювати річний продукт на будь-який інший - місячний чи квартальний, а також змінити постачальника.

Нагадаємо, енергорегулятор НКРЕКП 7 квітня вніс зміни до правил і типової угоди поставки природного газу. Раніше прем'єр назвав ймовірну ціну на електроенергію для населення з квітня.

газ Україна українці тарифи регулятор

 
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