Зеленський і Бойко очолюють рейтинг кандидатів на президентських виборах - опитування

Опитування проводила "Українська соціологічна група"

Опитування проводила "Українська соціологічна група"

Фото з відкритих джерел

Рейтинг політиків, за яких готові проголосувати українські громадяни на президентських виборах, очолюють президент України Володимир Зеленський і співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

Такими є результати опитування "Української соціологічної групи", презентовані на онлайн пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Згідно з опитуванням 23,8% виборців, які голосуватимуть і визначилися з вибором на президентських виборах, підтримають Зеленського. За Бойка готові проголосувати 18,2% респондентів.

За лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка готові віддати свої голоси на президентських виборах 17,4% респондентів, за лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко - 12,4%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - 6,4%, за Володимира Гройсмана ("Українська стратегія Гройсмана") - 5,1%, за голову Верховної Ради Дмитра Разумкова - 4,6%, за Сергія Притулу (член партії "Голос") - 2,9%, за Олега Ляшка (радикальна партія Олега Ляшка) - 1,8% і за Олега Тягнибока (лідер ВО "Свобода") - 1,3%.

Опитування проведено 27 квітня - 2 травня 2021 року в усіх областях України, окрім Криму та окупованої території Донецької та Луганської областей. Було опитано 1 220 респондентів віком від 18 років і старше. Методом індивідуального інтерв'ю face to face за місцем проживання респондентів (на дому). Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомлялося, 21 квітня оприлюднювали свіжий рейтинг партій: які політсили проходять до парламенту. Лідерами серед партій в Україні залишаються "Слуга народу” та "Європейська Солідарність”.