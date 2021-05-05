08:59  05 мая
В Украине резкий спад заболеваемости COVID-19: что известно
11:42  05 мая
Госпогранслужба готова к введению паспортов вакцинации
08:11  05 мая
Сутки в ООС: зафиксировано 6 новых нарушений режима " тишины"
UA | RU
UA | RU
05 мая 2021, 12:27 3228

Зеленский и Бойко возглавляют рейтинг кандидатов на президентских выборах - опрос

05 мая 2021, 12:27 3228
Читайте також українською мовою
Опрос проводила "Украинская социологическая группа"
Опрос проводила "Украинская социологическая группа"
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Рейтинг политиков, за которых готовы проголосовать украинские граждане на президентских выборах, возглавляют президент Украины Владимир Зеленский и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

Таковы результаты опроса Украинской социологической группы", представленные на онлайн пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Согласно опросу 23,8% избирателей, которые будут голосовать и определились с выбором на президентских выборах, поддержат Зеленского. За Бойко готовы проголосовать 18,2% респондентов.

За лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко готовы отдать свои голоса на президентских выборах 17,4% респондентов, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 12,4%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 6,4%, за Владимира Гройсмана ("Украинская стратегия Гройсмана") - 5,1%, за председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 4,6%, за Сергея Притулу (член партии "Голос") - 2,9%, за Олега Ляшко (радикальная партия Олега Ляшко) - 1,8% и за Олега Тягнибока (лидер ВО "Свобода") - 1,3%.

Опрос проведен 27 апреля - 2 мая 2021 года во всех областях Украины, кроме Крыма и оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 1 220 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Методом индивидуального интервью face to face по месту жительства респондентов (на дому). Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщалось, 21 апреля обнародовали свежий рейтинг партий: какие политсилы проходят в парламент. Лидерами среди партий в Украине остаются "Слуга народа” и "Европейская Солидарность”.

Владимир Зеленский рейтинг опрос президент социология Юрий Бойко

Зеленский с женой тайно приехали в Карпаты: СМИ показали фото
02 мая 2021, 16:22
Фирма, основанная Зеленским, заработала в России 55,8 млн рублей - Схемы
30 апреля 2021, 15:46
Зеленский ввел в действие решение СНБО о децентрализации власти
29 апреля 2021, 17:07
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram