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21 квітня 2021, 15:29 610

Свіжий рейтинг партій: які політсили проходять до парламенту

21 квітня 2021, 15:29 610
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Лідерами серед партій в Україні залишаються "Слуга народу” та "Європейська Солідарність”
Лідерами серед партій в Україні залишаються "Слуга народу” та "Європейська Солідарність”
Фото: із відкритих джерел
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Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, правлячу партію "Слуга народу" готові підтримати 22,7% громадян, які визначилися з вибором і прийдуть на дільниці.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження центру "СОЦІС", передає RegioNews.

За партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 20,4% респондентів. Рейтинг ОПЗЖ становить 12%, "Батьківщину" підтримають 10,8% громадян. Також в Раду зможе пройти партія "Сила і Честь", її рейтинг становить 6,4%.

Не зможуть подолати 5%-й бар'єр такі політсили, як "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальна партія Олега Ляшка — 3,1%.

6,6% громадян вказали, що будуть голосувати за іншу партію, не визначилися із вибором 8,1%. За жодну партію не проголосують 8,7% респондентів.

Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, Батьківщина - 10,8%, Сила і честь - 6,4%, - опитування від СОЦІС 01

Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, Зеленського підтримує майже чверть населення країни, його рейтинг майже вдвічі вище, ніж у Порошенка.

партїї рейтинг опитування Верховна Рада соціологія

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