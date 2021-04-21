Свіжий рейтинг партій: які політсили проходять до парламенту

Лідерами серед партій в Україні залишаються "Слуга народу” та "Європейська Солідарність”

Лідерами серед партій в Україні залишаються "Слуга народу” та "Європейська Солідарність”

Фото: із відкритих джерел

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, правлячу партію "Слуга народу" готові підтримати 22,7% громадян, які визначилися з вибором і прийдуть на дільниці.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження центру "СОЦІС", передає RegioNews.

За партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 20,4% респондентів. Рейтинг ОПЗЖ становить 12%, "Батьківщину" підтримають 10,8% громадян. Також в Раду зможе пройти партія "Сила і Честь", її рейтинг становить 6,4%.

Не зможуть подолати 5%-й бар'єр такі політсили, як "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальна партія Олега Ляшка — 3,1%.

6,6% громадян вказали, що будуть голосувати за іншу партію, не визначилися із вибором 8,1%. За жодну партію не проголосують 8,7% респондентів.

Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, Зеленського підтримує майже чверть населення країни, його рейтинг майже вдвічі вище, ніж у Порошенка.