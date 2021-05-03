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03 мая 2021, 14:37 1220

Работа нелегальных "МАФов" в Киеве "крышуется" мафией - депутат Трубицын

03 мая 2021, 14:37 1220
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Недавно в Киеве было демонтировано 40 нелегальных «МАФов» на улице Регенераторной. Эти объекты, так же как и другие нелегальные сооружения на улицах столицы, «крышуются» мафией.

Об этом в эфире радио KyivFM заявил депутат Киевсовета, председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, председатель межфракционного объединения "Успешный Киев" Владислав Трубицын, передает RegioNews.

Нужно понимать, что незаконные объекты и их работа "крышуется" киевской мафией. Правоохранителями уже открыты уголовные производства против многих "крышевателей", - отметил Владислав Трубицын.

Депутат также рассказал, что борьба с незаконными временными объектами в столице продолжится. И все демонтажи происходят в рамках закона.

"Предписания на демонтаж владельцы нелегальных объектов на Регенераторной получали как в прошлом году, так и в нынешнем. Все демонтажи происходят согласно закону. Те "МАФы", владельцы которых позаботились обо всех необходимых документах, паспортах привязки или временных талонах, и делают все согласно закону - они продолжают работать. Наша же задача сделать Киев комфортным для жизни людей", - сказал Владислав Трубицын.

Также депутат отметил, что ответственность за установление незаконных "МАФов" на улицах города надо усиливать.

Сейчас ответственность слабая. Штраф за размещение незаконного временного сооружения - 1600 гривен. Но мы работаем над этим вопросом. Исполнительная власть должна принимать такие решения. Мы находимся в постоянном взаимодействии", - говорит Владислав Трубицын.

Помимо решения проблем со стихийной торговлей в Киеве Владислав Трубицын рассказал, какие шаги делает власть для помощи бизнесу, что работает законно в эпоху COVID-19.

В соответствии с городской целевой программой, благодаря которой представители малого и среднего бизнеса могут брать кредиты под 0,01% годовых, на этот год предусмотрено 50 млн гривен для помощи малому и среднему бизнесу. За месяц этой программой воспользовались уже 119 предпринимателей", - заключает Владислав Трубицын.

Кроме этого, депутат Киевсовета анонсировал возможное принятие Генплана столицы уже в этом году, в котором будет предусмотрено более 20 многоэтажных и перехватывающих паркингов.

Напомним, ранее депутат Киевсовета Трубицын сообщил детали столкновения полиции и ФОПов из-за сноса МАФов.

Ранее сообщалось, что в Киеве в районе Дарницкой площади из-за демонтажа МАФов произошел конфликт между предпринимателями и правоохранителями. Столкновения произошли из-за демонтажа торговых точек.

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