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30 квітня 2021, 16:12 228

В ОП підтвердили, що Мендель звільняється з посади речниці Зеленського

30 квітня 2021, 16:12 228
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Вона залишиться працювати в Офісі президента
Вона залишиться працювати в Офісі президента
Фото: із відкритих джерел
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Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель дійсно йде з посади, однак залишиться в Офісі президента працювати радником з міжнародних комунікацій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на радника глави ОП Михайла Подоляка, передає RegioNews.

Він розповів, що Юлія Мендель буде тимчасово продовжувати виконувати обов'язки речниці Зеленського, поки будуть завершені процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу президента.

Прийнято рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, в зв'язку з чим Юлія Мендель зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ", - сказав Подоляк.

Він також заявив, що комунікація глави держави потребує суттєвого посилення.

Юлія Володимирівна має відмінні зв'язки в цьому секторі медійного співтовариства і зможе бути ефективною в якості радника з міжнародних комунікацій. Відповідно, позиція прес-секретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена", - розповів він.

Нагадаємо, 30 квітня ЗМІ повідомили, що речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення.

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