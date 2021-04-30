Звільнений з посади глави КСУ Тупицький продовжує отримувати зарплату

У квітні він отримав 118 375 грн

У квітні він отримав 118 375 грн

Фото: із відкритих джерел

Колишній очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький, якого звільнив президент Володимир Зеленський, скасувавши указ Віктора Януковича про його призначення від 2013 року, продовжує отримувати зарплату.

Про це у Facebook повідомив адвокат Роман Васильняк, передає RegioNews.

Недозвільнений Голова КСУ Тупицький продовжує отримати зарплату. Капнуло ще 120 тисяч", - розповів він.

Васильняк нагадав, що отримуючи зарплату, Тупицький не з'являється до суду на розгляд протоколів про адміністративні правопорушення та на обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 2 квітня Александр Тупицький не прийшов на засідання Печерського районного суду Києва, де йому планували обрати запобіжний захід, аргументуючи це мітингом під будівлею. Засідання перенесли на 7 квітня.

27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.

Також Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем. Голова держави запропонував "не розслаблятися" і іншим особам, які шкодили інтересам країни.