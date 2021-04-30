На Чернігівщині у водоймі знайшли мертву дитину

Хлопчик гуляв, а потім послизнувся та впав у воду

Хлопчик гуляв, а потім послизнувся та впав у воду

У Новгороді-Сіверському на Чернігівщині 29 квітня знайшли мертвим у водоймі 7-річного хлопчика.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні Нацполіції в Чернігівській області, пише RegioNews.

Зазначається, що дитина залишилася вдома з бабусею і дідусем (доки мати була на роботі) та зникла.

У соціальних мережах було розміщене оголошення про розшук, серед особливих прикмет вказувалося, що хлопчик не розмовляє. Потім з’явилася інформацію, що дитину виявили мертвою у канаві під містком.

За відомостями поліції, у тій частині міста встановлені відеокамери, і на відео видно, як хлопчик гуляв, а потім послизнувся та впав у воду.

Зазначається, що його у воді помітили інші діти, які гралися неподалік. Вони покликали дорослих, а ті викликали поліцію та швидку допомогу. Врятувати хлопчика не змогли – він пробув у воді приблизно півгодини.

Нагадаємо, торік лише у липні на пляжах України загинули майже 200 людей.