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30 квітня 2021, 12:58 1671

На Чернігівщині у водоймі знайшли мертву дитину

30 квітня 2021, 12:58 1671
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Хлопчик гуляв, а потім послизнувся та впав у воду
Хлопчик гуляв, а потім послизнувся та впав у воду
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У Новгороді-Сіверському на Чернігівщині 29 квітня знайшли мертвим у водоймі 7-річного хлопчика.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні Нацполіції в Чернігівській області, пише RegioNews.

Зазначається, що дитина залишилася вдома з бабусею і дідусем (доки мати була на роботі) та зникла.

У соціальних мережах було розміщене оголошення про розшук, серед особливих прикмет вказувалося, що хлопчик не розмовляє. Потім з’явилася інформацію, що дитину виявили мертвою у канаві під містком.

За відомостями поліції, у тій частині міста встановлені відеокамери, і на відео видно, як хлопчик гуляв, а потім послизнувся та впав у воду.

Зазначається, що його у воді помітили інші діти, які гралися неподалік. Вони покликали дорослих, а ті викликали поліцію та швидку допомогу. Врятувати хлопчика не змогли – він пробув у воді приблизно півгодини.

Нагадаємо, торік лише у липні на пляжах України загинули майже 200 людей.

Україна кримінал поліція Чернігів кримінальна справа

 
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