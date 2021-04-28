Поліція проводить масштабні обшуки в Одесі: встановлюють причетних до криміналітету осіб

Деякі підозрювані мають суттєві зв'язки з представниками злочинного світу

Деякі підозрювані мають суттєві зв'язки з представниками злочинного світу

Фото: Нацполіція

Одеські правоохоронці проводять масштабні обшуки у представників криміналітету. Правоохоронці встановлюють причетних до поширення злочинного впливу в регіоні.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Оперативники проводять обшуки у представників криміналітету регіону. Перевіряють причетність до встановлення та поширення злочинного впливу більше 10-ти одеситів", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, деякі із них мають суттєві зв’язки з представниками злочинного світу, у тому числі "ворами в законі".

Крім того, дані особи можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, які "спеціалізувалися" на крадіжках та вже потрапляли у поле зору правоохоронців.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці Одещини ліквідували злочинну групу, яка налагодила канал торгівлі людьми.