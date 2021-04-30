Дмитро Маринін про свою участь у виборах мера Харкова, адмінпротокол на Терехова і ЗАТ "Міськрада"

Депутат Харківської міськради шостого скликання Дмитро Маринін, який має намір висунути свою кандидатуру на позачергових виборах міського голови Харкова, в ексклюзивному інтерв'ю розповів, що він думає про своїх суперників, про роботу нинішнього керівництва міста і про те, чому викликав поліцію на зустріч в. о. мера Ігоря Терехова з харків'янами

Депутат Харківської міськради шостого скликання Дмитро Маринін, який має намір висунути свою кандидатуру на позачергових виборах міського голови Харкова, в ексклюзивному інтерв'ю розповів, що він думає про своїх суперників, про роботу нинішнього керівництва міста і про те, чому викликав поліцію на зустріч в. о. мера Ігоря Терехова з харків'янами

У середині квітня ви заявили, що будете брати участь у виборах мера Харкова. Чому зважилися?

До цього кроку я готувався давно. Можна сказати, що з 2014 року, коли закінчилася моя депутатська каденція. Я завжди заглиблювався у процеси, які відбувалися в роботі харківської міської виконавчої влади. Паралельно робив аудит разом зі своїми помічниками і бачив, що робота мерії швидше нагадує невдалі показові виступи, які можна порівняти з ремонтом фасаду будинку, у якого зруйнований фундамент. Ще тоді, у 2014 році, наш аудит показав, що жодне комунальне підприємство міста не є прибутковим, всі збиткові. Бюджетні гроші витрачалися на дотації цих підприємств, і нічого не робилося для того, щоб вони почали приносити гроші в бюджет міста, а не навпаки – висмоктували їх з кишень харків'ян.

Знаю, як має працювати в місті виконавча влада і як має формуватися бюджет - адже маю диплом Академії державного управління та магістерську захищав за темою "Удосконалення житлово-комунальної сфери". Я не проти лавочок і фонтанів, але вважаю, що якщо в місті зношено 80% тепломереж, то, напевно, варто направити гроші на їх ремонт, а не на реконструкцію зоопарку.

Є й другий момент, який мене мотивував виставити свою кандидатуру на ці вибори. Це те, що так звана еліта намагається сьогодні нав'язати харків'янам думку, що є два безальтернативних рейтингових кандидати – нинішній секретар міськради Ігор Терехов і мер Харкова у 2006-2010 роках Михайло Добкін. Але обидва ці кандидати так чи інакше пов'язані з колишнім мером Харкова Геннадієм Кернесом. Добкін починав разом Геннадієм Адольфовичем. Він його друг, його соратник і він буде продовжувати його справу. Терехов також довгий час працював під керівництвом останнього, і також заявляє, що буде далі слідувати колишній політиці розвитку міста. А я не хочу, щоб місто йшло колишнім шляхом – це дорога в нікуди. Саме тому і виставив свою кандидатуру на цих виборах.

Тим не менше, у 2020 році ви не виставляли свою кандидатуру на вибори мера Харкова. Чому?

В Україні всі хочуть бути гетьманами. Після того, як партії, які можна зарахувати до демократичних сил, не захотіли об'єднатися, а кожна висунула свого кандидата, я зрозумів, що ні до чого доброго це не призведе. Всі разом вони набрали трохи більш як 12% голосів виборців і, природно, не склали конкуренції Геннадію Кернесу. У той момент я не бачив сенсу в тому, щоб виставляти свою кандидатуру.

Ви заявили, що хочете стати єдиним кандидатом від проєвропейських сил. Зараз влада Харкова не проєвропейська?

Робота міської виконавчої влади і зараз, і при Кернесі нагадує роботу закритого акціонерного товариства. Чому? Поясню. Наприклад, на сесію, яка відбулася 24 лютого і на якій вирішувалася низка земельних питань, я не зміг потрапити, тому що на підступах до міськради стояли кордони поліції. Тому звичайні люди – члени територіальної громади Харкова - не могли потрапити в будівлю міської ради, хоча мали повне право там перебувати. Про яку проєвропейську позицію і демократичність тут можна говорити, якщо депутати нинішньої міськради ділять гроші й землю міста під столом і за закритими дверима? Харків'яни дізнаються про все постфактум.

Ви будете йти на вибори мера як самовисуванець. Чому прийняли таке рішення? Чи не ризиковано, адже мер повинен спиратися на депутатів міськради? На кого, в разі перемоги, будете спиратися ви?

Нашою країною правлять олігархи. Саме тому я не вступаю ні в яку партію, тому що всі вони залежать від того чи іншого олігарха. До того ж, вважаю, що в міськраді відсоток політики має бути мінімальним. Депутати повинні працювати на благо тих людей, які їх обрали. Як ви думаєте, якщо у харків'янина на Олексіївці немає гарячої води все літо, для нього важливо, депутати від якої партії проголосують за ремонт – ОПЗЖ або "ЄС"? Думаю, такій людині все одно – аби з'явилася вода.

Сьогодні Харків потребує капітального ремонту, і цей факт не має жодної політичної прив'язки. Харків'яни сьогодні живуть у зруйнованих будинках і страждають від відсутності гарячої та холодної води

До всіх комунальних негараздів додався ще й коронавірус. У місті справжній ковідний колапс. Як ви думаєте, чому склалася така ситуація і хто за це повинен відповісти?

Якщо оцінювати роботу міськради в цій ситуації за 5-ти бальною шкалою, я б поставив 1. Міська виконавча влада в Харкові сьогодні наздоганяє ковід. Не випереджає, а саме судомно намагається хоч якось наздогнати. Виходить погано. За все те, що діється зараз в місті, відповідальність повинні нести чиновники, які за профілем за це відповідають. В цьому випадку це віцемер з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан і директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат. Та й сам Ігор Терехов, який безпосередньо доклав руку до цього ковід-колапсу. Поясню. У той час, коли в місті вже оголосили локдаун, він влаштовував вояжі по харківських дворах – зустрічався з жителями, нібито інспектуючи ремонтні роботи в під'їздах. На ці піар-акції він збирав натовпи. Вірніше, їх – цих людей – просто під страхом звільнення масово зганяли на ці зустрічі. На один з таких "сейшенів" я викликав наряд поліції. Треба віддати належне нашим правоохоронцям - вони склали на в. о. мера Харкова адмінпротокол. Після чого зустрічі у дворах припинилися. Це було 20 березня 2021 року.

На початку 2020 року ви були одним з ініціаторів створення платформи "Право знати", яка повинна була здійснювати громадський контроль над роботою комунальних підприємств міста Харкова. Які результати роботи?

Чесно скажу, що результати роботи цієї платформи дорівнюють нулю. Причина — закрите акціонерне товариство Харківська міська рада. Як магістр державного управління розповім. В Україні є закон "Про управління об'єктами державної та комунальної власності", яким передбачена можливість створювати наглядові ради при комунальних підприємствах, щоб контролювати роботу КП. Але Харківська міська рада звикла ігнорувати багато законів України, тому комунальні підприємства як працювали в закритому режимі, так і працюють донині.

Назвіть три основні проблеми міста?

Житлово-комунальна сфера, медицина і транспорт.

Як ви оцінюєте роботу нинішньої міськради?

Сьогодні міська влада на чолі з Тереховим намагається показати харків'янам, що вони щось змінюють. Але це неправда, змінюються тільки обличчя біля міської годівниці.

У своєму недавньому інтерв'ю телеканалу "Симон" ви сказали, що при Геннадії Кернесі в Харкові процвітала показуха і корупція, і ця тенденція збереглася і зараз. Як ви збираєтеся з цим боротися?

Я знаю, де треба копати. Всі люди, які знаходяться біля керма в Харківській міській раді, мені добре знайомі, ми разом працювали і з багатьма спілкуємося досі.

Ігор Терехов багато років був заступником Геннадія Кернеса. Свого часу він був начальником штабу з підготовки міста до зими, і свої обов'язки на цій посаді виконував жахливо. Харків ніколи до зими не був готовий. І відповідальність за це повинен був нести начальник штабу. Є така стаття "службова недбалість", і я вважаю, що слідство по цій статті щодо Терехова має вестися вже давно. А всі інші схеми, в яких він бере участь або не бере – предмет вивчення з боку не тільки СБУ, а й НАБУ. Тому що суми там, повірте мені, космічні.

Ваші прогнози на ці вибори. Боротьба між кандидатами буде жорсткою?

Харків – ласий шматок для корупціонерів. На цих виборах буде бійня. Хоча багато хто говорить, що нагорі вже все вирішили, я, тим не менше, вплутуюся в цей бій. Місто перебуває на межі, і якщо новий мер почне проводити аудит комунальної власності, то сильно здивується. І, повірте, аудит виявить безліч ділянок землі і нерухомості, які будуть належати не харків'янам. Я хочу, щоб кожен чиновник розумів, що він є звичайним менеджером, найнятим харків'янами. І якщо він виконає свою роботу погано, то позбудеться посади.