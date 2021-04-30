Терехов біля керма Харкова – це дорога в нікуди - ексдепутат Маринін

За всі роки, які Терехов перебував у мерії, він встиг заробити не на одну кримінальну справу, вважає Маринін

За всі роки, які Терехов перебував у мерії, він встиг заробити не на одну кримінальну справу, вважає Маринін

Робота міської виконавчої влади і нині при Ігореві Терехові, і при Геннадії Кернесі нагадує роботу закритого акціонерного товариства.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю RegioNews розповів депутат Харківської міськради шостого скликання Дмитро Маринін, який має намір брати участь у виборах міського голови Харкова від проєвропейських сил.

Він пояснює це тим, як проводяться сесії міськради.

Наприклад, на сесію, яка відбулася 24 лютого, і на якій вирішувалася низка земельних питань, я не зміг потрапити, тому що на підступах до міськради стояли кордони поліції. Тому звичайні люди-члени територіальної громади Харкова - не могли потрапити в будівлю міської ради, хоча мали повне право там перебувати", – говорить Маринін.

У зв'язку з цим він задається питанням: "про яку проєвропейську позицію і демократичність тут можна говорити, якщо депутати нинішньої міськради ділять гроші та землю міста під столом і за закритими дверима? Харків'яни дізнаються про все постфактум".

Крім того, за словами політика, так як Терехов довгий час працював під керівництвом Кернеса, і має намір надалі слідувати колишній політиці розвитку міста, то це дорога в нікуди.

Саме тому і виставив свою кандидатуру на цих виборах. Знаю, як має працювати в місті виконавча влада і як має формуватися бюджет. Я не проти лавочок і фонтанів, але вважаю, що якщо в місті зношено 80% тепломереж, то, напевно, варто направити гроші на їх ремонт, а не на реконструкцію зоопарку", – зазначає Маринін.

На його думку, сьогодні міська влада на чолі з Тереховим намагається показати харків'янам, що вони щось змінюють. "Але це неправда. Змінюються тільки обличчя у міської годівниці", - каже політик.

Також він вважає, що за всі ті роки, які Терехов перебував у мерії, він встиг заробити не на одну кримінальну справу.

Є така стаття "службова недбалість", і я вважаю, що слідство по цій статті щодо Терехова має вестися вже давно. А всі інші схеми, в яких він бере участь або не бере участь – предмет вивчення з боку не тільки СБУ, а й НАБУ. Тому що суми там, повірте мені, космічні", - підсумував Маринін.

Раніше RegioNews повідомляв, що Дмитро Маринін заявив про участь у виборах міського голови Харкова. Він вважає, у Харкові є електорат, який готовий підтримати на позачергових виборах 31 жовтня кандидата з демократичними та проєвропейськими цінностями.

Раніше повідомлялося, що згідно з результатами проведеного 28 березня соціологічного опитування на тему "електоральні уподобання жителів Харкова", вибори мера Харкова пройшли б у два тури і в другому турі найбільшу підтримку отримав би Михайло Добкін – 44,1%, а його головний конкурент секретар Харківської міськради Ігор Терехов – 35%.