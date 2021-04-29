Донецька область скоро може потрапити до "червоної" зони карантину

Раніше в області планували розгортати додаткові ліжка для хворих на коронавірус

Раніше в області планували розгортати додаткові ліжка для хворих на коронавірус

Фото з відкритих джерел

Донецька область зараз максимально близька до переходу в "червону" зону карантину.

Про це повідомив глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко на брифінгу в четвер, передає RegioNews із посиланням на "Новини Донбасу".

"За показниками Донецька область зараз перебуває в зоні, максимально наближеній до "червоної"", — сказав Кириленко.

Він наголосив, що за кольором область залишається в "помаранчевій" зоні, але "якщо рішення буде ухвалено державною комісією з ТЕБ та НС, ми готові до переходу до більш суворих обмежень".

Всього на Донеччині з початку пандемії було підтверджено 79 066 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них 60 572 людини одужали, 1 721 пацієнт помер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області планують розгортати додаткові ліжка для хворих на коронавірус.