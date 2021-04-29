Альперин судится за отобранный Зеленским паспорт

Он подал иск против Государственной миграционной службы.

Он подал иск против Государственной миграционной службы.

Фото из открытых источников

Бизнесмен Вадим Альперин, который попал под санкции в отношении ряда контрабандистов и был лишен гражданства, обратился в суд.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные судебного реестра,

Альперин подал в Одесский окружной административный суд против Государственной миграционной службы.

Бизнесмен требует признать противоправной подготовку документов для потери гражданства и обязать ГМС отозвать такое представление.

В материалах дела говорится, что 20 апреля Альперин по почте получил уведомление от Одесской миграционной службы. Из него мужчина узнал, что потерял гражданство Украины по указу Владимира Зеленского от 14 апреля 2021 года.

Альперин говорит, что ГМС не уточнила, что стало основанием для подготовки представления об утрате гражданства, и не доказала существование таких оснований. Поэтому, по мнению Альперина, миграционная служба не имела права готовить представление.

Также бизнесмен утверждает, что без гражданства он будет лишен возможности защищать свои права и интересы в нескольких уголовных делах, где фигурирует как подозреваемый и обвиняемый. Альперин считает, что миграционная служба начнет "немедленные действия, направленные на его принудительное выдворение из Украины".

Указ Зеленского, которым мужчину лишили гражданства, имеет номер 161/2021. Как утверждает "Украинская правда" судебные решения по иску Альперина являются первым официальным подтверждением существования такого указа, ведь документ не обнародован на сайте президента, а ранее информация о его подписании публиковалась со ссылкой на неофициальные источники.

Суд принял заявление Альперина и назначил подготовительное заседание на 21 мая.

Миграционную службу обязали предоставить суду доказательства для рассмотрения дела. В частности, информацию о том, что стало основанием для лишения Альперина гражданства и подготовки соответствующего представления, а также копию представления и приложенных к нему документов.

Сам бизнесмен просил временно, до решения по сути, запретить принудительно выдворять его из Украины. Однако суд в этом отказал.

Как сообщалось 20 апреля, по информации СМИ Президент прекратил гражданство трех известных контрабандистов. Двое из них под санкциями СНБО.

Ранее, 2 апреля, стали известны имена топ-10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции. Также санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

В марте сообщалось, что "королю одесской контрабанды" Альперину отказали в возмещении 674 млн грн из госбюджета. Ранее президент Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов контрабанды в Украине.