Унаслідок санкцій РНБО відсторонили ще 39 митників

Тривають дисциплінарні провадження

Тривають дисциплінарні провадження

Унаслідок санкцій РНБО від виконання службових обов’язків відсторонені ще 39 працівників Державної митної служби

Як передає RegioNews, про це повідомляє Держмитслужба на своїй Facebook-сторінці.

Як зазначається, митники відсторонені на період проведення дисциплінарних проваджень щодо можливого порушення ними присяги держслужбовця.

Згідно з листом Апарату Ради національної безпеки та оборони України, на засіданні РНБО, яке відбулося 15 квітня 2021 року, було оприлюднено інформацію щодо встановлення можливої причетності посадових осіб Державної митної служби до протиправного переміщення товарів на митну територію України, організованого суб’єктами, щодо яких РНБО застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), - йдеться у повідомленні.

У Держмитслужбі зауважують, що в рамках здійснення заходів встановлення контактів та взаємодії посадових осіб митниць із фізичними та юридичними особами, до яких застосовані персональні санкції рішенням РНБО, та з метою з’ясування можливого порушення такими посадовими особами Присяги держслужбовця в частині дотримання вимог Конституції України, законів України, сумлінного виконання ними своїх службових обов’язків порушені дисциплінарні провадження.

Зокрема, листом Управління внутрішньої безпеки Держмитслужби ініційовані дисциплінарні провадження щодо працівників таких митниць з їх відстороненням від виконання службових обов’язків: Одеська митниця – 18 осіб; Закарпатська митниця – 12 осіб; Волинська митниця – 4 особи; Галицька митниця – 1 особа.

Крім того, наказом Голови Держмитслужби Павла Рябікіна такі ж заходи вжито стосовно 4 начальників митних постів.

Раніше на аналогічній підставі від виконання посадових обов’язків було відсторонено понад 100 митників, - зауважують у Держмитслужбі.

Внаслідок прийняття санкцій РНБО відсторонено від виконання службових обов’язків ще 39 працівників Держмитслужби ... Posted by Державна митна служба України on Tuesday, April 27, 2021

Як повідомлялося 3 квітня, від роботи відсторонили понад 100 митників після засідання РНБО. Серед відсторонених близько 20 осіб - керівники митниць і митних постів.