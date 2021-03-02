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02 березня 2021, 10:35 390

"Королю одеської контрабанди" Альперіну відмовили у відшкодуванні 674 млн грн з держбюджету

02 березня 2021, 10:35 390
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Раніше президент Володимир Зеленський назвав Альперіна одним з хрещених батьків контрабанди в Україні
Фото з відкритих джерел
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Детективи НАБУ спільно зі співробітниками фіскальної та податкової служб в Одеській області задокументували факти, які унеможливили необґрунтоване повернення 674 млн грн ПДВ компаніям, задіяним у корупційній схемі з імпорту та розмитнення товарів в Україні.

Для цього було проведено 39 обшуків у складських приміщеннях, повідомляє RegioNews з посиланням на НАБУ.

Слідство встановило не лише відсутність на складах товарів, які за документами мали б перебувати там на зберіганні, а й взагалі непридатність цих приміщень для зберігання цих товарів.

У НАБУ вказують, що йдеться про більш як 20 компаній, діяльність яких розслідують із осені 2017 року. Детективи встановили, що ці компанії підконтрольні одній групі осіб. Разом вони налагодили корупційну схему, завдяки якій необґрунтовано отримували відшкодування ПДВ з державного бюджету.

Ці компанії імпортували та продавали товари в Україні, але не відображали своєї діяльності у податкових відомостях. При цьому претендували на відшкодування ПДВ, подаючи до податкових органів завідомо недостовірні відомості про те, що товари нібито не продані і перебувають на зберіганні.

Епізод, у межах якого вдалося запобігти втраті 674 млн грн з бюджету, детективи розслідують із серпня 2020 року. У НАБУ вказують, що інформація, зібрана в межах розслідування цього епізоду, стала підґрунтям для відстоювання інтересів держави у судових процесах із повернення, окрім того, раніше незаконно відшкодованого ПДВ на суму близько 300 млн грн.

НАБУ не вказує назв компаній чи прізвищ власників. Тим часом, як повідомляє політолог Олексій Голобуцький з посиланням на власні джерела, у цій справі фігурують компанії "короля одеської контрабанди" Вадима Альперіна. Раніше президент Володимир Зеленський назвав Альперіна одним з хрещених батьків контрабанди в Україні.

По моим данным речь о фирмах короля одесской контрабанды Вадиме Альперине.

Posted by Алексей Голобуцкий on Monday, March 1, 2021

Нагадаємо, посадовців МЗС спіймали на контрабанді: везли євро, долари й 16 кг золота.

Україна Одеса контрабанда президент область

 
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