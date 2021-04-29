Коболєв планує оскаржувати своє звільнення з "Нафтогазу"
Андрій Коболєв, якого уряд звільнив з посади голови правління "Нафтогазу", планує оскаржувати своє звільнення.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".
"Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв подякував колективу групи за сім років спільної роботи над впровадженням реформ в нафтогазовому секторі. Він зазначив, що незважаючи на маніпулятивність вчорашніх кадрових рішень Кабінету міністрів України, вони набули чинності. Андрій Володимирович має намір оскаржувати своє звільнення, проте підкреслив, що ці процеси жодним чином не вплинуть на роботу групи", - заявили у прес-службі компанії.
Як повідомлялося, 28 квітня Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу".
Згодом "Нафтогаз" відреагував на звільнення Коболєва. В компанії називають це "поверненням до практики ручного управління держпідприємствами".
Водночас голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував судові розгляди у зв'язку із заміною голови "Нафтогазу".