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29 квітня 2021, 14:58 917

Коболєв планує оскаржувати своє звільнення з "Нафтогазу"

29 квітня 2021, 14:58 917
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Він зазначив, що ці процеси жодним чином не вплинуть на роботу групи
Він зазначив, що ці процеси жодним чином не вплинуть на роботу групи
Фото з відкритих джерел
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на русском языке

Андрій Коболєв, якого уряд звільнив з посади голови правління "Нафтогазу", планує оскаржувати своє звільнення.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

"Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв подякував колективу групи за сім років спільної роботи над впровадженням реформ в нафтогазовому секторі. Він зазначив, що незважаючи на маніпулятивність вчорашніх кадрових рішень Кабінету міністрів України, вони набули чинності. Андрій Володимирович має намір оскаржувати своє звільнення, проте підкреслив, що ці процеси жодним чином не вплинуть на роботу групи", - заявили у прес-службі компанії.

Зазначається, що Коболєв попросив правління та директорів дивізіонів і функцій групи "максимально зберегти високі стандарти роботи та продовжити розпочаті проекти та ініціативи".

Як повідомлялося, 28 квітня Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу".

Згодом "Нафтогаз" відреагував на звільнення Коболєва. В компанії називають це "поверненням до практики ручного управління держпідприємствами".

Водночас голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував судові розгляди у зв'язку із заміною голови "Нафтогазу".

суд Кабмін Андрій Коболєв Нафтогаз звільнення

 
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