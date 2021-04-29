Коболєв планує оскаржувати своє звільнення з "Нафтогазу"

Він зазначив, що ці процеси жодним чином не вплинуть на роботу групи

Він зазначив, що ці процеси жодним чином не вплинуть на роботу групи

Фото з відкритих джерел

Андрій Коболєв, якого уряд звільнив з посади голови правління "Нафтогазу", планує оскаржувати своє звільнення.

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