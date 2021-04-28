На Буковині кинули "коктейль Молотова" в будинок голови ОТГ

Пожежею пошкоджено гараж, машину та частину будинку

Пожежею пошкоджено гараж, машину та частину будинку

Фото з Facebook-сторінки Георгія Коблюка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне. Буковина.

Голова Чагорської громади Георгій Коблюк стверджує, що це вже третя спроба його залякати і пов’язує підпал з "податковими війнами".

За його словами, у громаді є підприємці-мільйонери, які не хочуть платити податки. Відтак за підтримки прокуратури громада стягує гроші через суд.

У день підпалу Коблюк та його сім'я не ночували вдома. Відтак ніхто не травмувався.

На відео з камер спостереження видно, що будинок підпалили приблизно о 3:30. "Коктейль Молотова" кинули з боку сусідського подвір'я. Вогонь пошкодив гараж, машину та частину будинку. З помешкання досі не вивітрилися випари чадного газу.

Я і моя сім'я тепер боїмося спати вдома. Якщо кидають "коктейлі Молотова", то це вже загроза життю, — каже Коблюк.

У коментарі речниця поліції області Тетяна Андрійчук сказала, що за фактом підпалу відкрили кримінальне провадження. Підозрюваних наразі не знайшли.

Як повідомлялося, київському чиновнику погрожували пляшками з "коктейлем Молотова". У КМДА це пов'язують із зачищенням міста від незаконних МАФів.