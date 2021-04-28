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28 квітня 2021, 16:37 68

На Сумщині з палаючого будинку поліцейські встигли врятували дитину

28 квітня 2021, 16:37 68
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Мешканець будинку 24-річний чоловік зміг самотужки вибратися, а 5-річний хлопчик залишився
Мешканець будинку 24-річний чоловік зміг самотужки вибратися, а 5-річний хлопчик залишився
Фото: Нацполіція
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В м. Білопілля в одному із будинків трапилась пожежа, на місце події негайно виїхали інспектори сектору реагування патрульної поліції. Вони з'ясували, що з будинку зміг вибратися тільки чоловік, а п'ятирічна дитина залишилася всередині.

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції області.

Потрапивши всередину, правоохоронці знайшли хлопчика, винесли його на подвір’я та надали першу домедичну допомогу

Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує, а чоловіка госпіталізовано до лікарні з численними опіками", - повідомили в поліції.

Згодом на місце події прибули рятувальники, які й загасили пожежу.

Наразі за даним фактом у поліції проводиться перевірка, встановлюється причина загорання будинку.

Нагадаємо, у Черкасах через пожежу в п’ятиповерхівці евакуювали мешканців.

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