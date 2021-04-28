На Сумщині з палаючого будинку поліцейські встигли врятували дитину
В м. Білопілля в одному із будинків трапилась пожежа, на місце події негайно виїхали інспектори сектору реагування патрульної поліції. Вони з'ясували, що з будинку зміг вибратися тільки чоловік, а п'ятирічна дитина залишилася всередині.
Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції області.
Потрапивши всередину, правоохоронці знайшли хлопчика, винесли його на подвір’я та надали першу домедичну допомогу
Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує, а чоловіка госпіталізовано до лікарні з численними опіками", - повідомили в поліції.
Згодом на місце події прибули рятувальники, які й загасили пожежу.
Наразі за даним фактом у поліції проводиться перевірка, встановлюється причина загорання будинку.
Нагадаємо, у Черкасах через пожежу в п’ятиповерхівці евакуювали мешканців.