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28 квітня 2021, 09:37 213

Кабмін вніс до Ради подання щодо призначення Галущенка міністром енергетики

28 квітня 2021, 09:37 213
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Голосування може відбутися вже 29 квітня
Голосування може відбутися вже 29 квітня
Фото з відкритих джерел
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У вівторок, 27 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав подання до парламенту на призначення віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка міністром енергетики. 

Як пише RegioNews, про це повідомила прес-секретар глави уряду Ольга Куришко в коментарі для агентства "РБК-Україна".

Тепер кандидатуру Германа Галущенка мають підтримати народні депутати. Спочатку пройде голосування в профільному комітеті, а вже потім - у сесійній залі.

Відомо, що парламент 29 Квітня може зібратися на ще одне позачергове засідання. Там може бути розглянуте кадрове питання, а саме про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Раніше у "Слузі народу” розповіли, де зможе працювати Вітренко після Міненерго.

Кабмін Верховна Рада Деніс Шмигаль парламент уряд

 
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