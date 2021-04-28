Кабмін вніс до Ради подання щодо призначення Галущенка міністром енергетики

Голосування може відбутися вже 29 квітня

Голосування може відбутися вже 29 квітня

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У вівторок, 27 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав подання до парламенту на призначення віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка міністром енергетики.

Як пише RegioNews, про це повідомила прес-секретар глави уряду Ольга Куришко в коментарі для агентства "РБК-Україна".

Тепер кандидатуру Германа Галущенка мають підтримати народні депутати. Спочатку пройде голосування в профільному комітеті, а вже потім - у сесійній залі.

Відомо, що парламент 29 Квітня може зібратися на ще одне позачергове засідання. Там може бути розглянуте кадрове питання, а саме про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.