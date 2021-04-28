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28 квітня 2021, 14:13 156

Підрив автомобіля на Луганщині кваліфіковано як теракт

28 квітня 2021, 14:13 156
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За фактом підриву розпочато кримінальне провадження
За фактом підриву розпочато кримінальне провадження
Фото Луганської обласної прокуратури
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Розпочато розслідування за фактом підриву автомобіля ЗСУ на Луганщині.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військових в зоні проведення ООС.

Подію кваліфіковано як терористичний акт, що призвів до загибелі людини, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 27 квітня 2021 року близько 12:30 в районі населених пунктів Оріхове та Новотошківське Сєвєродонецького району Луганської області автомобіль Збройних Сил України "ГАЗ-66" наїхав на невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху один з українських військовослужбовців загинув, ще троє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Розпочато розслідування за фактом підриву автомобіля ЗСУ на Луганщині За процесуального керівництва Луганської...

Posted by Офіс Генерального прокурора on Wednesday, April 28, 2021

Як повідомлялося учора, на Донбасі підірвався автомобіль з українськими захисниками: є загиблий і поранені. Поранено двоє бійців.

Офіс генпрокурора ООС теракт розслідування вибух загиблі поранення

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