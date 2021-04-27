На Донбасі підірвався автомобіль з українськими захисниками: є загиблий і поранені
У вівторок, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль.
Як повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook, в результаті загинув боєць ЗСУ, ще двоє військовослужбовців отримали бойові поранення, пише RegioNews.
"Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України, з'ясовуються обставини інциденту.
Сьогодні, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок підриву військового...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, April 27, 2021
Нагадавши, за минулу добу, 26 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.