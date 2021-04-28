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Війна на Донбасі: 11 обстрілів за добу, окупанти знову поранили нашого захисника
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28 квітня 2021, 08:06 3

Війна на Донбасі: 11 обстрілів за добу, окупанти знову поранили нашого захисника

28 квітня 2021, 08:06 3
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Фото з відкритих джерел
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У вівторок, 27 квітня, проросійські бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише RegioNews, посилаючись на штаб ООС.

Наголошується, що бойовики стріляли поблизу Водяного, Опитного та неподалік селища Майорськ. Також були здійснені обстріли у передмісті Талаківки з гранатометів й біля населеного пункту Луганське.

Крім цього, ворог відкривав вогонь в районі Кам'янки та Павлополя, а також поблизу населеного пункту Широкине.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Військовослужбовцю оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - заявили у штабі.

Додається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також в ООС поінформували, що 27 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування.

"Воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - додали на передовій.

Станом на 7 годину ранку, 28 квітня, обстрілів не зафіксовано.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 28 квітня 2021 року Слава...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, April 27, 2021

Нагадаємо, 26 квітня у зоні ООС загинув військовослужбовець Іван Ковальовський (Африка) із села Колінки на Прикарпатті.

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