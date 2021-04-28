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28 апреля 2021, 14:13 148

Подрыв автомобиля на Луганщине квалифицирован как теракт

28 апреля 2021, 14:13 148
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По факту подрыва начато уголовное производство
По факту подрыва начато уголовное производство
Фото Луганской областной прокуратуры
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Начато расследование по факту подрыва автомобиля ВСУ на Луганщине.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Под процессуальным руководством областной прокуратуры начато уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС.

Событие квалифицировано как террористический акт, приведший к гибели человека, - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 апреля 2021 года около 12:30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района Луганской области автомобиль Вооруженных Сил Украины "ГАЗ-66" наехал на неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва один из украинских военнослужащих погиб, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Розпочато розслідування за фактом підриву автомобіля ЗСУ на Луганщині За процесуального керівництва Луганської...

Posted by Офіс Генерального прокурора on Wednesday, April 28, 2021

Как сообщалось вчера, на Донбассе подорвался автомобиль с украинскими защитниками: есть погибший и раненые. Ранены двое бойцов.

Офис генпрокурора ООС теракт расследование взрыв погибшие ранение

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