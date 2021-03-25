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25 березня 2021, 12:13 217

В Донецькій області на шахті загинув гірник

25 березня 2021, 12:13 217
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На підприємстві створена спеціальна комісія щодо розслідування випадку
На підприємстві створена спеціальна комісія щодо розслідування випадку
Фото: з відкритих джерел
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В Донецькій області на шахті "Білозерська" під час доставки секції механізованого кріплення був важко травмований гірник. По приїзду медики констатували смерть.

Про це повідомила пресслужба компанії "ДТЕК Енерго", передає RegioNews.

25 березня о 4:15 на шахті Білозерська в монтажній камері на 550-му горизонті під час доставки секції механізованого кріплення був важко травмований гірник очисного забою 1982 р.н. На місце події оперативно була викликана реанімаційно-протишокова група", - сказано в повідомленні.

Лікар РПГ, який прибув на місце події, констатував смерть постраждалого.

Зазначається, що на підприємстві створено спеціальну комісію з розслідування нещасного випадку.

Нагадаємо, 17 березня у Києві львівські шахтарі пікетували урядовий квартал.

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