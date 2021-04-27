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На Донбасі за добу окупанти шість разів порушували режим "тиші"
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27 квітня 2021, 18:34 1

На Донбасі за добу окупанти шість разів порушували режим "тиші"

27 квітня 2021, 18:34 1
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Фото з відкритих джерел
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Від початку цієї доби, 27 квітня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Опитне – ще з протитанкового ракетного комплексу.

Неподалік селища Майорськ окупанти двічі обстрілювали позиції наших воїнів з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Талаківки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське – автоматичні станкові гранатомети.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Сьогодні, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування, несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника, - повідомляють у штабі.

Воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

За поточну добу сапери ДСНС України розмінували майже 22 гектари території та передали на знищення 14 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, загиблий учора в ООС український боєць - з Прикарпаття: стало відоме його ім'я. Боєць мав позивний "Африка".

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