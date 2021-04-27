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Доба в ООС: окупанти поранили українського військового на Донбасі
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27 квітня 2021, 14:35 1220

Загиблий учора в ООС український боєць - з Прикарпаття: стало відоме його ім'я

27 квітня 2021, 14:35 1220
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Боєць мав позивний "Африка"
Боєць мав позивний "Африка"
Фото з Facebook-сторінки Городенківської міськради
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У зоні ООС напередодні загинув військовослужбовець Іван Ковальовський (Африка) із села Колінки на Прикарпатті.

Про це повідомила Городенківська міська рада територіальної громади на Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки — Ковальовського Івана Івановича "Африка”, який загинув 26.04.2021 року..., - йдеться в повідомленні.

Сумуємо,співчуваємо… Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника...

Posted by Городенківська міська рада територіальної громади - Офіційна сторінка on Tuesday, April 27, 2021

Як повідомлялося щодо доби в ООС, окупанти поранили українського військового на Донбасі. Бойовики вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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