Загиблий учора в ООС український боєць - з Прикарпаття: стало відоме його ім'я
Боєць мав позивний "Африка"
Боєць мав позивний "Африка"
У зоні ООС напередодні загинув військовослужбовець Іван Ковальовський (Африка) із села Колінки на Прикарпатті.
Про це повідомила Городенківська міська рада територіальної громади на Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки — Ковальовського Івана Івановича "Африка”, який загинув 26.04.2021 року..., - йдеться в повідомленні.
Сумуємо,співчуваємо… Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника...Posted by Городенківська міська рада територіальної громади - Офіційна сторінка on Tuesday, April 27, 2021
Як повідомлялося щодо доби в ООС, окупанти поранили українського військового на Донбасі. Бойовики вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
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