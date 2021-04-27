На Донбассе за сутки оккупанты шесть раз нарушали режим "тишины"

Один военный из состава Объединенных сил погиб, трое ранены

Один военный из состава Объединенных сил погиб, трое ранены

Фото из открытых источников

С начала этих суток, 27 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а возле населенного пункта Опытное – еще из противотанкового ракетного комплекса.

Недалеко от поселка Майорск оккупанты дважды обстреливали позиции наших воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Талаковки вооруженные формирования Российской Федерации совершили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а возле населенного пункта Луганское – автоматические станковые гранатометы.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Сегодня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника, - сообщают в штабе.

Воины доставлены в лечебное учреждение, им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

За текущие сутки саперы ГСЧС Украины разминировали почти 22 гектара территории и передали на уничтожение 14 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, погибший вчера в ООС украинский боец - из Прикарпатья: стало известно его имя. Боец имел позывной "Африка".