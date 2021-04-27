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На Донбассе за сутки оккупанты шесть раз нарушали режим "тишины"
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27 апреля 2021, 18:34 4

На Донбассе за сутки оккупанты шесть раз нарушали режим "тишины"

27 апреля 2021, 18:34 4
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Один военный из состава Объединенных сил погиб, трое ранены
Фото из открытых источников
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С начала этих суток, 27 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а возле населенного пункта Опытное – еще из противотанкового ракетного комплекса.

Недалеко от поселка Майорск оккупанты дважды обстреливали позиции наших воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Талаковки вооруженные формирования Российской Федерации совершили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а возле населенного пункта Луганское – автоматические станковые гранатометы.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Сегодня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника, - сообщают в штабе.

Воины доставлены в лечебное учреждение, им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

За текущие сутки саперы ГСЧС Украины разминировали почти 22 гектара территории и передали на уничтожение 14 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, погибший вчера в ООС украинский боец - из Прикарпатья: стало известно его имя. Боец имел позывной "Африка".

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