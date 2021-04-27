В Донецькій області планують розгортати додаткові ліжка для хворих на коронавірус

Завантаженість наразі складає 69%

Завантаженість наразі складає 69%

Фото з відкритих джерел

На Донеччині планують розгортати додаткові COVID-ліжка, в тому числі і в закладах, які уклали договори з НСЗУ.

Про це повідомив заступник начальника управління – начальник відділу департаменту охорони здоров’я ОДА Олександр Педенко під час брифінгу, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Додаткові ліжка плануються розгортати і поступово в деяких закладах, які уклали договори з Національною службою здоров’я України, ці ліжка розгортаються. Ліжка додаткові розгорнуті в Бахмуті, Великоновосілківській центральній районній лікарні, у Світлодарській багатопрофільній лікарні, - розповів Педенко.

За його словами, завантаженість ліжок з киснем у медичних закладах Донецької області, які визначені для профільної госпіталізації пацієнтів з СОVID-19, складає 69% станом на 27 квітня.

Окрім того, він зазначив, що станом на ранок 27 квітня на стаціонарному лікуванні знаходилися 2040 осіб, на амбулаторному лікуванні - 15160 осіб.

Як повідомлялося, коронавірус в Україні різко спав: за добу близько 8 тисяч нових випадків. За добу зафіксовано 432 летальних випадки.