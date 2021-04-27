Донецкая область единственная в Украине, где усиливают карантин
Донецкая область стала единственной среди всех регионов, где усиливают карантинные мероприятия из-за высокого уровня госпитализации пациентов и превышения показателей загруженности коек больными (69%).
Об этом сообщает телеканал "Дом" со ссылкой на руководителя отдела планирования мероприятий гражданской защиты Донецкой ОВЦА Сергея Гончарова, передает RegioNews.
По его словам, в области действует "оранжевая" зона карантина. Усиление ограничений касается перевода на дистанционное обучение учеников общеобразовательных учебных заведений.
Временная приостановка работы субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания. Запрет или ограничение проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий и рекомендации гражданам - ограничить передвижение и пребывание в общественных местах", - сообщил Гончаров.
Кроме того, жителям области рекомендуют ограничить посещение церквей и парков на Пасху и майские праздники.
Напомним, в Донецкой области планируют разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом.