08:56  27 квітня
Коронавірус в Україні різко спав: за добу близько 8 тисяч нових випадків
14:49  27 квітня
Депутати обрали головою Київської облради Наталію Гунько
18:34  27 квітня
На Донбасі за добу окупанти шість разів порушували режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2021, 16:20 7

У Чернігові роботу дитсадків та початкової школи відновлять 5 травня

27 квітня 2021, 16:20 7
Читайте также на русском языке
Відповідне рішення міська влада прийняла під час щотижневої розширеної наради
Відповідне рішення міська влада прийняла під час щотижневої розширеної наради
Читайте также
на русском языке

У Чернігові з 5 травня відновлюється робота дитячих садків, також до очного навчання повернуться учні початкової школи.

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради, передає RegioNews.

У міськраді зазначають, що раніше дозволити не можна, оскільки не дозволяють погодні умови, у всіх приміщеннях дитсадків досі дуже холодно. Однак на початку травня прогнозується більш тепла і комфортна погода.

Сьогодні температура навіть у тих дитсадках, де замінені вікна, 10-11 градусів. Коли сонячна погода, піднімається лише до 14 градусів. Звісно, перебувати в таких умовах діти не можуть. Більше того: потрібно враховувати, що і при підвищенні температури на вулиці приміщення нагріваються не відразу”, - сказав начальник управління освіти міської ради Василь Білогура.

Він додав, що початкова школа з 5 травня також може повертатися до очного навчання.

Що стосується старшої школи – по ній питання поки відкрите. Адже учні 5-11 класів можуть відновити навчання у школах, якщо місто вийде з "червоної" зони по захворюваності на коронавірусну інфекцію. Тому офіційне рішення прийматимуть пізніше”, - повідомили в міській раді.

Нагадаємо, мер Чернігова заявляв, що Чернігівська область може вийти з "червоної" зони цього тижня.

Також повідомлялось, що у Чернігові хочуть дозволити підприємцям працювати попри "червону" зону.

карантин Чернігів ученики горсовет Чернігівська область червона зона

Скрізь, окрім Житомирщини: "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів
27 квітня 2021, 14:59
Житомир цього тижня може покинути "червону" зону карантину, - мер
27 квітня 2021, 12:49
У Чернігові хочуть дозволити підприємцям працювати попри "червону" зону
27 квітня 2021, 12:00
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
У Маріуполі Ахметова вигнали з Міськсаду. Тепер кличуть на площу
Депутат Харківської міськради Ігор Черняк: В окремих сферах міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua