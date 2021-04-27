У Чернігові роботу дитсадків та початкової школи відновлять 5 травня

Відповідне рішення міська влада прийняла під час щотижневої розширеної наради

Відповідне рішення міська влада прийняла під час щотижневої розширеної наради

У Чернігові з 5 травня відновлюється робота дитячих садків, також до очного навчання повернуться учні початкової школи.

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради, передає RegioNews.

У міськраді зазначають, що раніше дозволити не можна, оскільки не дозволяють погодні умови, у всіх приміщеннях дитсадків досі дуже холодно. Однак на початку травня прогнозується більш тепла і комфортна погода.

Сьогодні температура навіть у тих дитсадках, де замінені вікна, 10-11 градусів. Коли сонячна погода, піднімається лише до 14 градусів. Звісно, перебувати в таких умовах діти не можуть. Більше того: потрібно враховувати, що і при підвищенні температури на вулиці приміщення нагріваються не відразу”, - сказав начальник управління освіти міської ради Василь Білогура.

Він додав, що початкова школа з 5 травня також може повертатися до очного навчання.

Що стосується старшої школи – по ній питання поки відкрите. Адже учні 5-11 класів можуть відновити навчання у школах, якщо місто вийде з "червоної" зони по захворюваності на коронавірусну інфекцію. Тому офіційне рішення прийматимуть пізніше”, - повідомили в міській раді.

Нагадаємо, мер Чернігова заявляв, що Чернігівська область може вийти з "червоної" зони цього тижня.

Також повідомлялось, що у Чернігові хочуть дозволити підприємцям працювати попри "червону" зону.